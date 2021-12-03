Захарян высказался о своем дебютном матче за сборную России

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в интервью Sport24 рассказал о своем дебютном матче за сборную России. Также 18-летний футболист назвал лидеров национальной команды.

— Ты дебютировал за сборную России в «Лужниках» против Хорватии. Переживал?

— Да, но пацаны и тренер меня поддержали. Говорили играть, как умею.

— Одно из первых новшеств Карпина — переходящая капитанская повязка. Кто на самом деле лидер сборной?

— Особенно выделяются Баринов и Джикия. Они главные лидеры. Но вообще в раздевалке каждый может взять слово.

— Где смотрел последний матч сборной против Хорватии? Какие эмоции испытал после автогола Кудряшова?

— Смотрел дома, с семьей. С отцом сидели, волновались. Папа вообще всегда нервничает, когда футбол смотрит, — неважно, играю я или нет.