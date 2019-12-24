Сборная России поздравила Стауче с юбилеем
10:42
Сборная России в своем официальном Twitter поздравила тренера вратарей национальной команды Гинтараса Стауче с 50-летием.
Отдельно поздравил Стауче с днем рождения и «Спартак», в составе которого он стал трехкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка страны.
Сегодня исполнилось 50 лет тренеру вратарей сборной Гинтарасу Стауче. Поздравляем с юбилеем ?#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/g7PMJ1iPGs— Сборная России (@TeamRussia) December 24, 2019
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