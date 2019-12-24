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Сборная России поздравила Стауче с юбилеем

10:42
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Сборная России в своем официальном Twitter поздравила тренера вратарей национальной команды Гинтараса Стауче с 50-летием.

Отдельно поздравил Стауче с днем рождения и «Спартак», в составе которого он стал трехкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка страны.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-12-23-gintarasu_stauche__50/

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