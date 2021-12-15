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«Откровенно? У нас очень мало шансов». Талалаев — о матче Россия — Польша

09:45
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что не верит в успех сборной России в стыковом матче ЧМ-2022 против команды Польши. Игра пройдет 24 марта на стадионе «Лужники» в Москве.

«Откровенно? У нас очень мало шансов. Я патриот, я очень хочу, чтобы мы выиграли, — сказал Талалаев «России 24». — Но у Польши футболисты играют в тех чемпионатах, которые будут продолжаться. У нас же запланирован перерыв.

Единственный шанс, чтобы наша сборная выиграла, — нужно собрать футболистов недели на три и посадить их на сборы. Как это делали в свое время Черчесов, Хиддинк».

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Роман Шишов все материалы автора
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