Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что не верит в успех сборной России в стыковом матче ЧМ-2022 против команды Польши. Игра пройдет 24 марта на стадионе «Лужники» в Москве.

«Откровенно? У нас очень мало шансов. Я патриот, я очень хочу, чтобы мы выиграли, — сказал Талалаев «России 24». — Но у Польши футболисты играют в тех чемпионатах, которые будут продолжаться. У нас же запланирован перерыв.

Единственный шанс, чтобы наша сборная выиграла, — нужно собрать футболистов недели на три и посадить их на сборы. Как это делали в свое время Черчесов, Хиддинк».