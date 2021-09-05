Сборная России показала, что осталось за кадром победного матча против Кипра

Пресс-служба сборной России в Twitter показала, что осталось за кадром победного матча 5-го тура отбора к ЧМ-2022 против Кипра (2:0).

«Капитанство Баринова, дебют Тюкавина, ассисты Смолова и эмоции раздевалки — показываем все, что осталось за кадром в матче Кипр — Россия», — говорится в сообщении.