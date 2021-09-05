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Сборная России показала, что осталось за кадром победного матча против Кипра

11:59
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Пресс-служба сборной России в Twitter показала, что осталось за кадром победного матча 5-го тура отбора к ЧМ-2022 против Кипра (2:0).

«Капитанство Баринова, дебют Тюкавина, ассисты Смолова и эмоции раздевалки — показываем все, что осталось за кадром в матче Кипр — Россия», — говорится в сообщении.

Вчера, 4 сентября, сборная России обыграла Кипр в матче 5-го тура отбора к ЧМ-2022 со счетом 2:0. Голами отметились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.

В следующем матче Россия дома сыграет с Мальтой (7 сентября, «Открытие Арена», начало — в 21.45 мск). Встречу покажет канал РЕН ТВ.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры