Сборная России показала, что осталось за кадром победного матча против Кипра
11:59
Пресс-служба сборной России в Twitter показала, что осталось за кадром победного матча 5-го тура отбора к ЧМ-2022 против Кипра (2:0).
«Капитанство Баринова, дебют Тюкавина, ассисты Смолова и эмоции раздевалки — показываем все, что осталось за кадром в матче Кипр — Россия», — говорится в сообщении.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
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