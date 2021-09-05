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Тарасова поздравила Карпина с первой победой во главе сборной России

11:55
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила сборную России после победы над Кипром (2:0) в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022.

«С победами всегда надо поздравлять. Рада за команду и за тренера!», — сказала Тарасова «СЭ».

После победы над Кипром Россия вышла на первое место в группе H, обогнав Хорватию, которая сегодня проведет свой матч пятого тура против Словакии.

Следующий матч сборная России проведет против Мальты. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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