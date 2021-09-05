Тарасова поздравила Карпина с первой победой во главе сборной России
11:55
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила сборную России после победы над Кипром (2:0) в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022.
«С победами всегда надо поздравлять. Рада за команду и за тренера!», — сказала Тарасова «СЭ».
После победы над Кипром Россия вышла на первое место в группе H, обогнав Хорватию, которая сегодня проведет свой матч пятого тура против Словакии.
Следующий матч сборная России проведет против Мальты. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
Читайте также
Агитировала за нацистов, была брошена мужем и нищенствовала. Судьба самой молодой олимпийской чемпионки
Хабиб Нурмагомедов: «Познер — любимый журналист. Дудь — много хайпа, не мой формат. Ургант — просто «ха-ха»
Россия бьется с Хорватией за первое место, а Украина попадет на ЧМ только через стыки. Расклады отборочного турнира
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю