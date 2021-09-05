Сборная России проводит восстановительную тренировку после игры с Кипром

Сборная России сегодня, 5 сентября, в Никосии проводит восстановительную тренировку после матча 5-го тура отбора к ЧМ-2022 против Кипра (2:0).

В занятии участвовали 10 полевых игроков и три голкипера. На тренировку не вышли футболисты, не попавшие в стартовый состав на игру против Кипра.

После пяти туров Россия возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав 10 очков. На втором месте — Хорватия (10), на третьем — словенцы (7), далее идут словаки (6), мальтийцы (4) и киприоты (4).

7 сентября Россия на «Открытие Банк Арене» в Москве примет команду Мальты.