«Спасибо, что не дропнул в день игры». Сборная России обратилась к рэперу Оксимирону

Пресс-служба сборной России снова обратилась в известному российскому рэперу Оксимирону.

Вчера команда Валерия Карпина разгромила Кипр в отборочном турнире ЧМ-2022 со счетом 6:0.

«Магия чисел. Россия забивает 6 голов, Оксимирон впервые за 6 лет выпускает релиз. P. S. Спасибо, что не дропнул в день игры», — говорится в сообщении сборной России в Twitter.

Сегодня Оксимирон выпустил новый альбом «Смутное время». Однако внутри 40 ремиксов на старые треки.

Напомним, ранее пресс-служба национальной команды в комментариях к треку «Цунами» на YouTube попросила Оксимирона не выпускать новый альбом в дни матчей отборочного турнира.

14 ноября сборная России в решающем матче за первое место в отборочной группе ЧМ сыграет с командой Хорватии. Игра пройдет в Сплите (начало — в 17.00).