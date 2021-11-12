«Спасибо, что не дропнул в день игры». Сборная России обратилась к рэперу Оксимирону
Пресс-служба сборной России снова обратилась в известному российскому рэперу Оксимирону.
Вчера команда Валерия Карпина разгромила Кипр в отборочном турнире ЧМ-2022 со счетом 6:0.
«Магия чисел. Россия забивает 6 голов, Оксимирон впервые за 6 лет выпускает релиз. P. S. Спасибо, что не дропнул в день игры», — говорится в сообщении сборной России в Twitter.
Сегодня Оксимирон выпустил новый альбом «Смутное время». Однако внутри 40 ремиксов на старые треки.
Напомним, ранее пресс-служба национальной команды в комментариях к треку «Цунами» на YouTube попросила Оксимирона не выпускать новый альбом в дни матчей отборочного турнира.
14 ноября сборная России в решающем матче за первое место в отборочной группе ЧМ сыграет с командой Хорватии. Игра пройдет в Сплите (начало — в 17.00).
Магия чисел. Россия забивает 6 голов, @norimyxxxo впервые за 6 лет выпускает релиз ??— Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2021
P. S. Спасибо, что не дропнул в день игры ?
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