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Комбаров — о победе над Кипром: «С Хорватией будет совершенно другая игра»

12:26
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Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу над Кипром (6:0) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Самое главное — результат. Первый тайм был практически без моментов, было несколько дальних ударов. С Хорватией будет другой состав, перед Кипром было очень много людей на желтых карточках. Хорватия — очень сильная команда. Для них этот матч тоже будет как финал. Нам надо будет собраться и отстаивать результат. Чтобы выйти на чемпионат мира достаточно сыграть вничью. Уверен, что с Хорватией будет абсолютно другая игра», — сказал Комбаров «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
11 нояб, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Словения 1:2 Россия
Россия 1:0 Словакия
Россия 2:0 Мальта
Кипр 0:2 Россия
Россия 0:0 Хорватия
Россия
4` Ерохин, 55` Смолов, 56` Мостовой, 62` Сутормин, 81` Заболотный, 87` Ерохин
1-й матч 2 : 0
6:0
1-й тайм 1:0
Матч завершен
Кипр
Кипр 2:2 Мальта
Кипр 0:3 Хорватия
Словакия 2:0 Кипр
Кипр 0:2 Россия
Мальта 3:0 Кипр
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Голы
Ерохин, 4 (1:0), Смолов, 55 (2:0), Мостовой, 56 (3:0), Сутормин, 62 (4:0), Заболотный, 81 (5:0), Ерохин, 87 (6:0)
Россия
Сафонов Дивеев (Чистяков, 67 ) Осипенко Терехов Фомин (Глебов, 68 ) Миранчук Головин (Зобнин, 57 ) Сутормин Ерохин Мостовой (Ионов, 72 ) Смолов (Заболотный, 58 )
Кипр
Деметриу Каро Иоанну Псалтис (Димитриу, 46) Сотириу (Какуллис, 74) Лаифис Артиматас Кастанос (Антониадес, 83) Сотириу Папулис (Шполярич, 83) Тзионис (Мамас, 68)
Судьи
Даниэль Стефански Давид Игор Голис Михал Обукович
ВАР
Рачковски Мырмус

Россия набрала 22 очка и лидирует в группе А. У Хорватии 17 очков, второе место и матч в запасе.

В следующем туре Россия на выезде сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября. Начало в 17.00 по московскому времени.

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Владимир Пушкарев все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры