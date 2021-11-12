Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу над Кипром (6:0) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Самое главное — результат. Первый тайм был практически без моментов, было несколько дальних ударов. С Хорватией будет другой состав, перед Кипром было очень много людей на желтых карточках. Хорватия — очень сильная команда. Для них этот матч тоже будет как финал. Нам надо будет собраться и отстаивать результат. Чтобы выйти на чемпионат мира достаточно сыграть вничью. Уверен, что с Хорватией будет абсолютно другая игра», — сказал Комбаров «СЭ».

Россия набрала 22 очка и лидирует в группе А. У Хорватии 17 очков, второе место и матч в запасе.

В следующем туре Россия на выезде сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября. Начало в 17.00 по московскому времени.