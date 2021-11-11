Тренер сборной Кипра: «После второго гола мы посыпались»

Главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу на пресс-конференции прокомментировал итог матча 9-го тура группового турнира ЧМ-2022 против сборной России (0:6).

— Игра началась с пропущенного гола на 5-й минуте, но в первом тайме нам удалось выровнять игру, показать свой лучший футбол. А в первые минуты второго тайма все еще была равная игра. Но после второго гола мы посыпались и психологически было очень большое давление. До 55-й минуты мы держались, создавали моменты у ворот противника, а после — не могли вернуться в игру. Сейчас мы попытаемся восстановить психологическое состояние, нам еще предстоит игра.

— Вчера вы были настроены оптимистично, что настроены выложиться на. Как вы собирались обыграть Россию? В какие слабые зоны давили?

— Когда выходили на поле, мы все так же были оптимистично настроены. Но после второго гола мы посыпались, а до этого были надежды на результат.

В составе победителей дубль сделал Александр Ерохин.