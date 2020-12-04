Сборная России описала 2020 год одним словом
Сборная России в Twitter охарактеризовала словом «Сербия» уходящий 2020 год.
Официальный аккаунт Twitter в конце года проводит традиционный опрос, пытаясь узнать, чем пользователям запомнился этот промежуток времени. Пресс-служба сборной России также приняла участие в опросе, вспомним о разгромном поражении в решающем матче Лиги наций против Сербии (0:5).
Из-за этой неудачи команда Станислава Черчесова осталась в дивизионе В Лиги наций.
2020 in one word— Twitter (@Twitter) December 3, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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