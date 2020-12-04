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Сборная России описала 2020 год одним словом

20:06
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Сборная России в Twitter охарактеризовала словом «Сербия» уходящий 2020 год.

Официальный аккаунт Twitter в конце года проводит традиционный опрос, пытаясь узнать, чем пользователям запомнился этот промежуток времени. Пресс-служба сборной России также приняла участие в опросе, вспомним о разгромном поражении в решающем матче Лиги наций против Сербии (0:5).

Из-за этой неудачи команда Станислава Черчесова осталась в дивизионе В Лиги наций.

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