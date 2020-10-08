Россия — Швеция: трансляция матча начнется в 19.15
10:00
Сегодня, 8 октября, сборная России на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве проведет контрольную встречу со Швецией. Матч начнется в 19.15 (мск), на него будет допущены зрители — не более 30 процентов от вместимости стадиона.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры Россия — Швеция (по ссылке здесь).
Прямая видеотрансляция встречи организована Первым каналом и будет доступна на сайте телекомпании.
Видеотрансляция матча Россия — Швеция
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