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Россия — Швеция: трансляция матча начнется в 19.15

10:00
Георгий Джикия и Исаак Телин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Георгий Джикия и Исаак Телин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Сегодня, 8 октября, сборная России на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве проведет контрольную встречу со Швецией. Матч начнется в 19.15 (мск), на него будет допущены зрители — не более 30 процентов от вместимости стадиона.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры Россия — Швеция (по ссылке здесь).

Прямая видеотрансляция встречи организована Первым каналом и будет доступна на сайте телекомпании.

Видеотрансляция матча Россия — Швеция

Россия — Швеция

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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