Сборная России открыла счет в матче против команды Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Евро-2020.

На 57-й минуте встречи Александр Головин подал в самый центр, а Артем Дзюба оттеснил защитника и левой ногой пробил в правый верхний угол.

«СЭ» ведет прямую трансляцию матча Россия — Шотландия

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