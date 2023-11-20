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Сегодня, 21:20

8:0! Сборная России разгромила Кубу в товарищеском матче

Сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0
Руслан Минаев
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Игроки сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России дома разгромила Кубу в товарищеском матче — 8:0. Игра проходила в Волгограде.

В первом тайме у команды Валерия Карпина забивали Иван Обляков, Александр Головин и Антон Миранчук. Во второй половине отметились — Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

На 85-й минуте Сергей Пиняев не реализовал пенальти.

Сборная России одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

Это третья победа сборной России в 2023 году. Ранее команда обыгрывала Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). И один раз проиграла «молодежке» Египта (1:2).

Товарищеские матчи.
20 нояб, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Россия
8:0
Куба
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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