Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от заключительных матчей сборной России в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

«Судя по настрою, мы должны победить Кипр. Матч с Хорватией? Давайте сначала с Кипром разберемся. Не говорите гоп, пока не перепрыгнете. Мы уже столько раз говорили о шансах. Давайте просто воспринимать команду реально, а не просчитывать какие-то шансы. Во-первых, искать какие-то шансы — это неблагодарное дело. А во-вторых, абсолютно бесполезное в отношении футбола», — сказал Валуев «СЭ».

Сборной России предстоит провести два заключительных матча в группе H ЧМ-2022 — дома против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и на выезде против Хорватии (14 ноября, Сплит).

Россияне лидируют в группе H с 19 очками в 8 матчах, отрыв от идущих вторыми хорватов составляет 2 балла.