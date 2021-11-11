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«Не говорите гоп, пока не перепрыгнете». Валуев — о матче России с Кипром

Валуев сделал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр
16:46
Николай Валуев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Валуев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от заключительных матчей сборной России в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

«Судя по настрою, мы должны победить Кипр. Матч с Хорватией? Давайте сначала с Кипром разберемся. Не говорите гоп, пока не перепрыгнете. Мы уже столько раз говорили о шансах. Давайте просто воспринимать команду реально, а не просчитывать какие-то шансы. Во-первых, искать какие-то шансы — это неблагодарное дело. А во-вторых, абсолютно бесполезное в отношении футбола», — сказал Валуев «СЭ».

Сборной России предстоит провести два заключительных матча в группе H ЧМ-2022 — дома против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и на выезде против Хорватии (14 ноября, Сплит).

Россияне лидируют в группе H с 19 очками в 8 матчах, отрыв от идущих вторыми хорватов составляет 2 балла.

Россия — Кипр

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Артем Бухаев все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры