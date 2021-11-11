Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями после победы сборной России над Кипром (6:0) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Меня совсем разочаровал Кипр, они играли совсем плохо. Наши в первом тайме тоже смотрелись не очень, моментами становилось даже страшно. Идеальный исход для нашей сборной: баранка, разгром соперника, закрепились на первом месте. Еще хорошая новость — сегодня без желтых карточек. Молодцы, с дисциплиной все в порядке у нас, к следующему матчу подходим без кадровых потерь. Я не верю в Мальту, они сегодня точно проиграют. Все решится в Хорватии. Две лучшие команды нашей группы разыграют путевку в Катар в очном матче, это будет справедливо. Всех с победой, продолжаем верить в наших ребят!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Следующий матч сборная Россия проведет против Хорватии. Встреча пройдет 14 ноября в Сплите (Хорватия). Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

14.11.2021 | Хорватия — Россия