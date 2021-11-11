Рыжиков: «Не имеет смысла мусолить тему Дзюбы и сборной России»

Бывший вратарь «Рубина» и сборной России Сергей Рыжиков отметил, что нужно перестать обсуждать тему невызова форварда «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду на матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Кипра и Хорватии.

33-летний футболист не попал в список игроков, вызванных на сбор для подготовки к ноябрьским матчам. Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что поставил точку в вопросе относительно Дзюбы.

«Если главный тренер говорит, что для него поставлена точка в этом вопросе, значит, не имеет смысла мусолить тему Дзюбы и сборной России, — цитирует Рыжикова betonmobile.ru. — По всей видимости, Карпин отпустил эту ситуацию и больше о ней не думает. Возможно, и сам Дзюба тоже, хотя, конечно, надо спрашивать об этом игрока. Однако, по моему мнению, если вопрос решился, то возвращаться к этому не нужно. Эта тема закрыта».

Тренерский штаб сборной России для подготовки к играм с Кипром и Хорватией вызвал трех нападающих: Федора Смолова, Антона Заболотного и Ивана Сергеева.

«На мой взгляд, тренерский штаб сделал хороший выбор нападающих. Смолов, Заболотный и Сергеев достойны вызова в сборную России. Они это доказали своей игрой в чемпионате России, и хочется, чтобы форварды отметились результативными действиями в матчах с Кипром и Хорватией. Выбор игроков — всегда прерогатива тренерского штаба. Только после игр болельщики получат возможность обсудить, правильным был выбор игроков или нет. Хорошо, что сейчас в линии нападения есть конкуренция, ведь есть еще хорошие форварды — Константин Тюкавин и Гамид Агаларов. Надеюсь и верю, что сборная России напрямую попадет на чемпионат мира», — добавил Рыжиков.

Сегодня, 11 ноября, сборная России на своем поле примет Кипр в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Состав сборной России на оставшиеся матчи отборочного раунда ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии можно посмотреть по этой ссылке.

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