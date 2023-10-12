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Россия — Камерун: видео обзор лучших моментов матча ЧМ-1994

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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1994 год. Чемпионат мира. Групповая стадия. Россия — Камерун — 6:1. Гол Олега Саленко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбольный матч между сборными России и Камеруна в рамках групповой стадии чемпионата мира состоялся 28 июня 1994 года. Игра прошла в Сан-Франциско на стадионе «Стэнфорд Стэдиум» в присутствии 74 914 зрителей. Встреча завершилась победой российской команды со счетом 6:1. Видео лучших моментов матча опубликовано в обзоре на YouTube.

Этот матч вошел в историю чемпионатов мира по футболу благодаря россиянину Олегу Саленко. Нападающий сборной России установил рекорд по наибольшему числу голов, забитых одним игроком в одном матче. Саленко сделал пента-трик, отправив пять мячей в ворота Камеруна. Первые три гола были забиты еще в первом тайме.

Также в этой встрече отличился 42-летний (на тот момент) Роже Милла. Камерунский футболист тогда стал самым возрастным игроком из когда-либо выступавших на чемпионатах мира по футболу и самым пожилым бомбардиром чемпионатов. Этот рекорд был побил лишь в 2014 году Фаридом Мондрагоном. Также Милла стал автором единственного гола в ворота россиян — на 46-й минуте встречи при счете 3:0.

Однако это не переломило ход игры. Саленко забил еще два во второй половине встречи, а вышедший на замену Дмитрий Радченко на 81-й минуте установил окончательный счет в матче — 6:1.

Чемпионат мира. Группа B
Россия — Камерун — 6:1 (3:0)
Голы: Саленко, 15 (1:0). Саленко, 41 (2:0). Саленко, 44 — с пенальти (3:0). Милла, 46 (3:1). Саленко, 72 (4:1). Саленко, 75 (5:1). Радченко, 81 (6:1).
Россия: Черчесов, Онопко, Хлестов, Никифоров, Тернавский, Тетрадзе, Цымбаларь, Ледяхов (Бесчастных, 77), Карпин, Корнеев (Радченко, 64), Саленко.
Камерун: Сонго'О, Калла, Татав, Агбо, Н'Дип-Акем, Кана-Бийик, Либих, М'Феде (Милла, 46), Фоэ, Эмбе (Чами, 48), Омам-Бийик.
Наказания: Кана-Бийик, 12. Сонго'О, 44. Карпин, 57. Хлестов, 87. Никифоров, 90 (предупреждения).
Судья: Аль-Шариф (Сирия).
28 июня. Сан-Франциско. Стадион «Стэнфорд». 74 914 зрителей.

— Тот матч показал, что у нас был команда! В нее особо не верили. Но мы выиграли с крупным счетом многим назло. Самый яркий гол? Наверное, второй. Когда Онопко отдал Цымбаларю а он не стал сам бить, а покатил мне. Вот тогда мы показали командный дух. А еще мы играли в страшную жару... 40 градусов! И сумели разгромить африканцев! Не понимаю, когда ту сборную только ругают. Мы вообще-то проиграли будущему чемпиону и бронзовому призеру. Вот и все, — так прокомментировал результат игры спустя годы Олег Саленко.

28 июня 1994 года. Россия - Камерун - 6:1. Олег Саленко и Валерий Карпин празднуют гол. «Ответ на ваш вопрос станет громкой сенсацией». Саленко забил 5 голов Камеруну и больше не играл за сборную

Олег Саленко
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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