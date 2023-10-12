Ринат Билялетдинов: «Чрезмерные ожидания от матча с Камеруном все-таки не нужны»

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил силу сборной Камеруна.

«Соперник — постоянный финалист чемпионатов мира. Несомненно, он послужит раздражителем для нашей сборной. Но чрезмерные ожидания все-таки не нужны, потому что товарищеский матч — есть товарищеский матч. Какая-то грань официального матча останется, планка будет выше, чем обычно. Любой спортсмен всегда хочет побеждать. Победа, даже в товарищеском матче, вещь всегда полезная и нужная. Надо стараться выиграть, потому что победа — это победа», — цитирует «Газета.Ru» Билялетдинова.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.