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Ринат Билялетдинов: «Чрезмерные ожидания от матча с Камеруном все-таки не нужны»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил силу сборной Камеруна.

«Соперник — постоянный финалист чемпионатов мира. Несомненно, он послужит раздражителем для нашей сборной. Но чрезмерные ожидания все-таки не нужны, потому что товарищеский матч — есть товарищеский матч. Какая-то грань официального матча останется, планка будет выше, чем обычно. Любой спортсмен всегда хочет побеждать. Победа, даже в товарищеском матче, вещь всегда полезная и нужная. Надо стараться выиграть, потому что победа — это победа», — цитирует «Газета.Ru» Билялетдинова.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/11/21482053.shtml
Ринат Билялетдинов
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Сборная Камеруна по футболу
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