Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев, отвечая на вопросы читателей «СЭ», высказался о перспективах Артема Дзюбы и Александра Соболева, которых Валерий Карпин не вызвал на матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой.

«Только тренер решает, кто ему на тот или иной момент нужен в команде. А потому никогда не обсуждаю решения коллег. Думаю, в данном случае Карпин руководствовался старым проверенным правилом — в сборной должны быть те, кто регулярно выступает за клубы и показывает качественную игру. Все видят, что после Евро у Дзюбы наступил спад. И это не всегда позволяет ему попадать даже в стартовый состав «Зенита». Казалось бы, все ясно. Но только не для любителей сплетен, для которых отсутствие Дзюбы — лишний повод покопаться в его прошлых отношениях с Карпиным.

Примерно то же происходит и с Соболевым, который неожиданно «поплыл», как и некоторые его партнеры по «Спартаку», о которых я уже говорил. И если уж его форма не устраивает Виторию, который выпускает нападающего сейчас только на замену, то это не может не стать тревожным сигналом для Карпина. Но лично я уверен, что Дзюба с Соболевым еще убедят его вернуть их в сборную. Конечно, все это вызывает тревогу за атаку сборной", — отметил Романцев.

Также бывший тренер оценил и линию полузащиты сборной на отборочные матчи ЧМ-2022.

«Как и то, что в ее средней линии сегодня не видно хавбека, который бы оказался способным вести игру и обладал последним голевым пасом. Таким, какими в свое время были Мостовой, Титов, Аленичев, Цымбаларь, Аршавин. Возможно, появление в сборной Захаряна и Фомина что-то изменит в этом плане. Что добавит остроты умеющим открываться, Смолову и молодому Тюкавину», — сказал Романцев.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21.45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).

Состав сборной России — по этой ссылке.