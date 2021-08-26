Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Романцев — о нападении сборной России: «Дзюба с Соболевым еще убедят Карпина вернуть их»

12:40
Александр Соболев и Артем Дзюба. Фото РФС
Александр Соболев и Артем Дзюба. Фото РФС
Теги:

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев, отвечая на вопросы читателей «СЭ», высказался о перспективах Артема Дзюбы и Александра Соболева, которых Валерий Карпин не вызвал на матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Алекс Крал и&nbsp;Денис Глушаков.«Думаю, сегодня Глушаков пригодился бы и «Спартаку»!» Мнение Романцева

«Только тренер решает, кто ему на тот или иной момент нужен в команде. А потому никогда не обсуждаю решения коллег. Думаю, в данном случае Карпин руководствовался старым проверенным правилом — в сборной должны быть те, кто регулярно выступает за клубы и показывает качественную игру. Все видят, что после Евро у Дзюбы наступил спад. И это не всегда позволяет ему попадать даже в стартовый состав «Зенита». Казалось бы, все ясно. Но только не для любителей сплетен, для которых отсутствие Дзюбы — лишний повод покопаться в его прошлых отношениях с Карпиным.

Примерно то же происходит и с Соболевым, который неожиданно «поплыл», как и некоторые его партнеры по «Спартаку», о которых я уже говорил. И если уж его форма не устраивает Виторию, который выпускает нападающего сейчас только на замену, то это не может не стать тревожным сигналом для Карпина. Но лично я уверен, что Дзюба с Соболевым еще убедят его вернуть их в сборную. Конечно, все это вызывает тревогу за атаку сборной", — отметил Романцев.

Также бывший тренер оценил и линию полузащиты сборной на отборочные матчи ЧМ-2022.

«Как и то, что в ее средней линии сегодня не видно хавбека, который бы оказался способным вести игру и обладал последним голевым пасом. Таким, какими в свое время были Мостовой, Титов, Аленичев, Цымбаларь, Аршавин. Возможно, появление в сборной Захаряна и Фомина что-то изменит в этом плане. Что добавит остроты умеющим открываться, Смолову и молодому Тюкавину», — сказал Романцев.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21.45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).

Состав сборной России — по этой ссылке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Львов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Что будет если отжиматься по 15 раз каждый день? Комментирует тренер
Паралимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио по итогам 25 августа
Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: 1/4 финала, расписание и результаты матчей 26 августа
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры