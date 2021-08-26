«Думаю, сегодня Глушаков пригодился бы и «Спартаку»!» Мнение Романцева

Рубрика «Спросите у Романцева».

По вопросам, что приходят в редакцию «СЭ» в конце месяца на имя легендарного тренера, нетрудно определить, чем живет на данный момент российский футбол. Вот и на сей раз по тому, о чем спрашивают Романцева, легко понять, что тучи над его «Спартаком» сгущаются, а народ по-прежнему тревожат отношения между Карпиным и Дзюбой. Еще есть опасения насчет исхода отборочного матча с непредсказуемыми хорватами. И вообще, как пел незабвенный Владимир Семенович, в нашем футбольном доме «Все не так, ребята». Словом, сплошной негатив и сомнения. К чему Олег Иванович относится философски, считая проявления таких настроений тревожным эхом коварной пандемии. А потому старается, чтобы в его ответах, несмотря ни на что, звучали подзабытые нотки спартаковского оптимизма, который сам он не растерял и по сей день. В чем вы в очередной раз и убедитесь.

«Витория должен расшевелить болото»

Андрей Татьмянин: Олег Иванович, как вам нынешний «Спартак»?

Олег Романцев: Прошло уже пять туров, а я никак не могу понять, какой же на самом деле сегодняшний «Спартак». Тот веселый и дерзкий, каким он побеждал в предсезонном турнире, или безликий и разобранный, каким мы его видим в чемпионате. В этом плане показателен был матч в Туле, где «Спартак» не смог дожать соперника, которого превосходит и по составу, и по финансовым возможностям. А в концовке вообще мог уехать домой без очков. Непонятно, почему так просели Зобнин, Ларссон. Понсе хоть и забил, но всерьез оборону «Арсенала» не беспокоил. Словом, нынешний «Спартак», уважаемый Андрей, это сгусток сплошных проблем. И, к сожалению, не только для меня.

Игорь Арнаутов: О чем думали, когда смотрели матч «Спартак» — «Урал»? Ну тоска же! Или вы как профессионал увидели в игре «Спартака» что-то хорошее?

Олег Романцев: Насчет тоски полностью с вами согласен. Кстати, это касается не только матчей с участием «Спартака». Пока из того, что довелось посмотреть в нашем чемпионате, можно выделить лишь два-три матча, в которых была игра с голами и борьбой. Вот встречи «Зенита» и «Локомотива» с «Краснодаром» смотрелись, да еще победа команды Семака над «Ростовом». И на фоне того, что предлагает телевидение из европейских чемпионатов, где бурлят страсти, сумасшедшие скорости, мы пока выглядим сиротливо. Возможно, это объясняется раскачкой на старте чемпионата. Но ведь болельщику, которого сейчас почти не пускают на стадионы, этого не объяснишь. Ему подавай зрелище, которое он ждет от футбола. А пока, Игорь, действительно чаще всего тоска, которую вы ощутили даже после победы «Спартака» над «Уралом».

Дмитрий Алипов: Сможет ли Руй Витория выплыть в такой ситуации? Или ему осталось поработать месяц-другой?

Олег Романцев: Думаю, здесь многое зависит от того, какие задачи ставились перед тренером в процессе переговоров. Если португалец дал обещание все выигрывать, то расставание с ним не заставит себя ждать. Если же ему пообещали проявить терпение и полной доверие в любой ситуации, то у него еще есть время, чтобы попытаться переломить ситуацию. Уверен, что Виторию, как и многих, не устраивает сегодняшняя игра футболистов. За «Спартак» надо биться — это закон! И начинать процесс ломки надо с жесткого разговора с теми, кто на поле действует на холостых оборотах. Футболист должен не получать деньги, а зарабатывать их. Ведь нет же в этом плане претензий к Жиго, Джикии, Мозесу. Значит, надо расшевелить болото. Тедеско на каком-то этапе это удалось. Теперь дело за Виторией. И мне понравилось, как после «Арсенала» он прямо заявил, что тем, кто не разделяет его взглядов, не место в «Спартаке». Посмотрим теперь, кто и как его услышал. Мне в этом плане повезло больше, поскольку в отличие от португальца, я набирал команду сам.

«Когда «Спартак» станет чемпионом? На этот вопрос не ответила бы даже Ванга»

Алексей Ларкин: Если уйдет Жиго, это будет большая потеря? И сможет ли «Спартак» найти ему равноценную замену?

Олег Романцев: Надо попытаться сделать все, чтобы Жиго остался. Он стержень нынешней обороны «Спартака». Хотя даже с ним она порой допускает такие ляпы, что впору за голову хвататься. Француз не просто классный защитник, но еще и настоящий лидер с истинно спартаковским характером. Считаю его одним из самых интересных футболистов нашего чемпионата. И очень надеюсь, что «Спартак» сумеет удержать его. Иначе это станет для клуба огромной потерей, которая обернется проблемой в защите. Что касается равноценной замены, то среди своих воспитанников ее пока не видно, а любой приобретенный новичок, даже с именем, — это почти всегда кот в мешке.

Максим Матвейчук: В следующем году «Спартак» отметит столетие. Какое событие вы бы назвали главным в его истории? И кого считаете лучшим игроком за всю историю «Спартака»?

Олег Романцев: Возможно, я кого-то удивлю, назвав самой яркой страницей для «Спартака» победу олимпийской сборной СССР на Олмпиаде-56 в Мельбурне, в составе которой выступали десять(!) его игроков. Николай Тищенко и Михаил Огоньков, Алексей Парамонов и Игорь Нетто, Борис Татушин и Анатолий Исаев, Никита Симонян и Анатолий Масленкин, Сергей Сальников и Анатолий Ильин, забивший победный гол в финале. Это созвездие великих мастеров, которых воспитал «Спартак», и внесло свой вклад в эту славную победу!

Что касается лучшего игрока за всю спартаковскую историю, то вы, Максим, задали мне непосильную задачу. Ведь у каждого времени свои герои. А в «Спартаке» их было великое множество. Взять любого из тех золотых олимпийцев, кого я назвал — каждый из них футболист-легенда! А сколько талантов блистало в мое игровое время — Дасаев и Черенков, Родионов и Ярцев. А мои футболисты — Титов, Тихонов, Хлестов, Цымбаларь... Или Аленичев — единственный, кто забивал в финале Лиги чемпионов! И список этот можно продолжать и продолжать. Помню, как во время съемок в музее «Спартака» я так и не смог назвать одиннадцать самых-самых за все мое время в команде. Уж извините, что не сумел ответить на ваш вопрос. И очень надеюсь, что вы меня поняли.

Юрий Коптяев: В каком году «Спартак» снова станет чемпионом?

Олег Романцев: Думаю, что даже ясновидящая Ванга вряд ли бы сумела сказать что-то определенное по этому поводу. Думаю, что этого не знает даже сам Леонид Арнольдович Федун, который, как и вы, мечтает о том же самом.

Игорь Александрович: Кого из нынешних игроков РПЛ, вы взяли бы в свой «Спартак»?

Олег Романцев: Смотря в какое время. Дело в том, что мне везло на таланты, которые раскрывались именно в нашем клубе. И порой, на место в составе претендовали сразу несколько футболистов. Скажем, Кечинов, Юран и Ширко в атаке. Тихонов, с Цымбаларем, Шалимовым, Титовым и Аленичевым — в полузащите. А какой выбор был в обороне — Онопко, Никифоров, Хлестов, Кульков! Вот почему мне сложно определить, кто бы из футболистов нынешнего поколения сумел бы вписаться в ту игру и составить конкуренцию тем, кого я перечислил. Из нынешних спартаковцев мне симпатичны Джикия, Жиго, Крал, которые бы, думаю, вписались в тот наш победный «Спартак» и по мастерству, и по характеру. Если бы, конечно, выиграли конкуренцию за место в составе.

Михаил Морозов: — Почему в российском общественно-спортивном поле не возникает идея о появлении клуба, которым владеют болельщики. Существует же такое в Германии (50+1) и Испании (сосьос в «Барселоне»)? И как Олег Романцев относится к такой идее?

Олег Романцев: Действительно, я слышал, что в Европе есть клубы, где болельщики принимают участие в решении глобальных вопросов своих клубов, как например, строительство стадиона или смена формы. А в Испании фанаты «Барселоны» голосованием выбирают президента клуба. Почему этого нет в России, признаюсь, никогда не задумывался. Наверное, потому, что у нас действуют иные законы, касающиеся развития и существования футбольных клубов, многие из которых живут на бюджетные деньги или финансируются спонсорами. Но есть и частные владельцы, как Федун в «Спартаке» и Галицкий в «Краснодаре». И я не думаю, что им при решении ключевых вопросов, требуется одобрение фанатов. Кстати, хозяин немецкого «Хоффенхайма», насколько я слышал, несмотря не недовольство и возмущение болельщиков, выстраивает свой клуб, не обращая внимания на их эмоции. Кстати, такое не редкость и у нас. Взять хотя бы историю Юрия Семина в «Локомотиве», когда фанаты были категорически против его отставки, но руководство клуба все-таки уволила тренера. И не думаю, что наступят времена, когда у нас хозяева клубов станут считаться с требованиями болельщиков — кто же свое кому-то отдаст. Это уже из области фантастики братьев Стругацких.

«Отмена лимита заставит молодежь биться за место в составе»

Игорь Александрович: С кем в России было тяжелее всего играть в гостях?

Олег Романцев: Легко не было ни с кем, поскольку против нас все играли, как против самого главного соперника. Помню, после матча в Элисте, где мы однажды уступили местному «Уралану», президент республики Илюмжинов наградил своих футболистов правительственными наградами. Пожалуй, самыми тяжелыми и высокими по накалу были матчи в Питере, а в советские времена и в Киеве. Но и там, и там, при сумасшедшей поддержке местных фанатов, находились островки трибун, которые, не боясь ничего, болели за «Спартак». И мы старались благодарить их за это красивой игрой и победами.

Алексей Ларкин: В чем причина такого катастрофического падения клубного российского футбола в последние годы? Почему уровень других чемпионатов вырос, как в той же Португалии, а нашего, наоборот, упал?

Олег Романцев: Неужели наступит день, когда мне не зададут этот набивший оскомину вопрос? Хотя после недавнего провала на Евро он сейчас особенно актуален. И сейчас обсуждается на самых разных футбольных уровнях. Недавно вот руководство РФС выступило с предложением об отмене лимита на легионеров. В свое время об этом же говорили и такие уважаемые в футбольном мире люди, как Евгений Гинер с Валерием Газзаевым. Признаюсь, я был противником этой идеи. А теперь подумал — быть может, этот шаг что-то изменит в нашем футболе. По крайней мере, заставит молодых ребят, которым зачастую место в составе гарантирует наличие российского паспорта, биться за него в каждом матче и тренировках. И они поймут, что без этого свой шанс выйти на поле не получат. Другое дело, что порой к нам из-за рубежа приезжали второсортные футбольные гастарбайтеры. К сожалению, есть они в России и сегодня. А вот появление в разное время игроков уровня Халка, Витселя, Малкома, Жиго, Влашича не только поднимает уровень чемпионата, но и дает возможность многому научиться у них способной молодежи. И это уже для российского футбола шанс для шага вперед. Обо всем остальном — четкой программе подготовки резервов, создания всех необходимых условий для работы футбольных школ, достойного материального обеспечения в них тренеров, я уже говорил. Об этом все знают, но...

Алексей Ларкин: Вы смотрели Олимпиаду? Расскажите о своих эмоциях.

Олег Романцев: Потрясающее событие! Особенно соревнования по легкой атлетике, большим поклонником которой являюсь. Вот в ней все по-честному — пробежал за такое-то время, взял такую-то высоту — получи награду, которую заслужил. И нет здесь такого судейского беспредела, как в гимнастике. Помню, как на Олимпиаде в Афинах засудили Немова. А на сей раз отняли золото у нашей «художницы» Дины Авериной. Жаль, что сейчас в некоторых видах мы сдали свои позиции, хотя боролись все до последнего. С каким упорством добывала свое серебро в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. А какой праздник подарила нам в прыжках в высоту Мария Ласицкене! Очень жаль, что в семи финалах мы упустили золото, но упрекнуть кого-то за это язык не поворачивается. А еще грустно от того, что в Токио не развевался флаг России и не звучал в честь ее побед наш гимн. На мой взгляд, это были самые политизированные Игры.

«Дзюба и Соболев еще убедят Карпина вернуть их в сборную»

Игорь Федин: Как относитесь к Карпину-тренеру? И кто из российских тренеров способен возглавить сборную после ухода Валерия Георгиевича?

Олег Романцев: Карпин еще даже не начал работать со сборной, вы уже спешите отправить его в отставку. А я вот надеюсь, что он пришел в нее всерьез и надолго. Зная его характер максималиста и стремление во всем добиваться своего, верю — Валера придумает, как добиться от каждого футболиста всего, на что тот способен. К тому же, он умеет и не боится рисковать. А значит, есть надежда увидеть другую сборную, за которую вновь захочется болеть. На мой взгляд, РФС сделал отличный выбор.

Алексей Бондарев: Что думаете о матче с Хорватией? Какие у нас шансы? Ведь в Европе и клубы, и сборная в последнее время проигрывают все подряд.

Олег Романцев: Это будет первая проверка новой сборной Карпина, что должно заставить ее прыгнуть выше головы. Хорваты всегда опасны запредельным настроем, борьбой по всему полю, умением ловить соперника на контратаках. В их составе — лидеры таких европейских грандов, как «Челси», «Реал», «Атлетико», «Интер». А играющие в нашем чемпионате Ловрен и Влашич знают российский футбол. Но сборная Хорватии стареет и ее золотые времена прошли. Да и дирижер команды Лука Модрич сбирается на покой. Эти проблемы были видны уже на Евро, где хорваты обыграли лишь сборную Чехии. Но не только поэтому считаю, что у нас очень хорошие шансы пройти хорватов. Козырь россиян в том, что матч 1 сентября — это возможность доказать, что у обновленной сборной есть будущее. А тем, кто впервые выйдет в ее составе, распахнуть дверь в новый мир большого футбола и открыть его для себя. Так что давайте верить в эту команду, как верит в нее ее тренер. Удачи тебе, Валера!

Александр Лавров: Правильно ли, что Карпин не взял в сборную Дзюбу? Еще в списке нет Соболева. Вас не беспокоит атака сборной?

Олег Романцев: Только тренер решает, кто ему на тот или иной момент нужен в команде. А потому никогда не обсуждаю решения коллег. Думаю, в данном случае Карпин руководствовался старым проверенным правилом — в сборной должны быть те, кто регулярно выступает за клубы и показывает качественную игру. Все видят, что после Евро у Дзюбы наступил спад. И это не всегда позволяет ему попадать даже в стартовый состав «Зенита». Казалось бы, все ясно. Но только не для любителей сплетен, для которых отсутствие Дзюбы — лишний повод покопаться в его прошлых отношениях с Карпиным. Примерно то же происходит и с Соболевым, который неожиданно «поплыл», как и некоторые его партнеры по «Спартаку», о которых я уже говорил. И если уж его форма не устраивает Виторию, который выпускает нападающего сейчас только на замену, то это не может не стать тревожным сигналом для Карпина. Но лично я уверен, что Дзюба с Соболевым еще убедят его вернуть их в сборную. Конечно, все это вызывает тревогу за атаку сборной. Как и то, что в ее средней линии сегодня не видно хавбека, который бы оказался способным вести игру и обладал последним голевым пасом. Таким, какими в свое время были Мостовой, Титов, Аленичев, Цымбаларь, Аршавин. Возможно, появление в сборной Захаряна и Фомина, что-то изменят в этом плане. Что добавит остроты умеющим открываться, Смолову и молодому Тюкавину.

«Окончательный диагноз Смолову будет поставлен в матче с Хорватией»

Борис Кравцов: По тому, как выглядит сейчас в «Химках» Глушаков, он мог бы помочь сборной?

Олег Романцев: Считаю Дениса очень качественным и разносторонним полузащитником, умеющим не только организовать атаку, но и завершить ее. Кроме того, он обладает хорошим первым пасом, чего не хватает при выходе из обороны сегодняшней сборной. Думаю, что в своем сегодняшнем состоянии Глушаков очень бы пригодился и «Спартаку». А своими лидерскими качествами он напоминает мне молодого Карпина. Уверен, если Денис продолжит выдерживать свой нынешний уровень, то место в сборной для него обязательно найдется.

Егор Трещев: Недавно ЦСКА возглавил Алексей Березуцкий, у которого практически нет серьезной тренерской практики. Нет опасения, что это может сказаться на его работе?

Олег Романцев: Конечно, сразу начинать с клуба премьер-лиги, да еще такого, как ЦСКА, дело рисковое. Но риск — основа нашей профессии. Мне в этом плане повезло. Закончив играть в 29 лет, я получил возможность одолеть все ступени тренерских университетов — с «Красной пресней» поработать во второй лиге, со «Спартаком» из Орджоникидзе пройти школу первого дивизиона и лишь потом благодаря доверию Николая Петровича Старостина оказался в «Спартаке». Это был идеальный вариант прихода в большой футбол. У Алексея все сложилось иначе — так распорядилась судьба. И он не мог отказаться, поскольку его родной клуб переживает сейчас непростые времена перестройки. Но ему не пришлось начинать с нули, поскольку он прекрасно знает всех своих футболиста, для каждого из которых является беспрекословным авторитетом. Да, начало для армейцем получилось непростым. Но сейчас уже видны сдвиги — стал оживать Чалов, заиграл попавший в сборную Дивеев, возвращается в игру Дзагоев, набирает Влашич. И победа в Ростове показала — команда оживает. А это значит, что у нее и молодого тренера прибавилось уверенности. Той, которая всегда отличала на поле отличного защитника Алексея Березуцкого. Остальное придет!

Артур Быков: То, что Смолов сейчас стал забивать, позволяет считать, что он преодолел полосу кризиса, в которой оказался после чемпионата мира?

Олег Романцев: Сейчас Федор — главная ударная сила «Локомотива». Но я бы сказал, что пока он на грани выздоровления. А окончательной проверкой его состояния может стать матч с Хорватией. Вот там и будет определен поставим окончательный диагноз.

Олег Рогов: Слышал, что Роспотребнадзор разрешит присутствовать на встрече с Хорватией только 3000 болельщиков. Это большой минус для нас?

Олег Романцев: Конечно. Не зря матчи делятся на домашние и выездные. Ведь на своем поле хозяев гонит вперед поддержка своих трибун, которые становятся для них 12-м игроком. А в это раз на стадионе будет пустовато. Хотя в Англии, несмотря ни на что, стадионы полны. Странное время...

Еще раз спасибо, что не забываете. Возможно, я сказал не все то, что вы хотели услышать. Но по-другому не могу и не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напоминаю: любите «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев!