Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев, отвечая на вопросы читателей «СЭ», поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с хорватами.

«Это будет первая проверка новой сборной Карпина, что должно заставить ее прыгнуть выше головы. Хорваты всегда опасны запредельным настроем, борьбой по всему полю, умением ловить соперника на контратаках. В их составе — лидеры таких европейских грандов, как «Челси», «Реал», «Атлетико», «Интер». А играющие в нашем чемпионате Ловрен и Влашич знают российский футбол. Но сборная Хорватии стареет, и ее золотые времена прошли. Да и дирижер команды Лука Модрич сбирается на покой.

Эти проблемы были видны уже на Евро, где хорваты обыграли лишь сборную Чехии. Но не только поэтому считаю, что у нас очень хорошие шансы пройти хорватов. Козырь россиян в том, что матч 1 сентября — это возможность доказать, что у обновленной сборной есть будущее. А тем, кто впервые выйдет в ее составе, распахнуть дверь в новый мир большого футбола и открыть его для себя. Так что давайте верить в эту команду, как верит в нее ее тренер. Удачи тебе, Валера!" - отметил Романцев.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21.45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).

Состав сборной России на эти матчи можно изучить по этой ссылке.