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Генеральный секретарь РФС рассказал о билетной программе на матчи сборной России с Хорватией и Мальтой

16:56
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Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о билетной программе на ближайшие матчи сборной.

«Просим болельщиков с пониманием отнестись к позднему старту начала продаж. Завтра, 27 августа, начнем продажи билетов на матч с Хорватией, в понедельник — на матч с Мальтой. Не секрет, что мы вели работу с профильными ведомствами, рассчитывая на увеличение разрешённого количества зрителей на трибунах. К сожалению, эпидемиологическая обстановка пока не позволила изменить действующие требования. И на ближайшие домашние матчи сборной на стадионы будет допущено по три тысячи зрителей. При этом для прохода на стадион не потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Мы продолжим диалог с профильными службами, чтобы вместе выработать правила, которые позволят увеличить количество зрителей на трибунах. Уверен, эта совместная работа уже в ближайшее время позволит изменить квоту посещаемости на матчах РПЛ», — заявил Алаев на сайте РФС.

В сентябре сборная России сыграет со сборными Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября) в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Предстоящие матчи станут первыми для сборной России под руководством Карпина.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214201

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Иван Шитик все материалы автора

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