Роман Павлюченко: "Мариу Фернандес - лучший, но я категорически против натурализации"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко стал гостем программы "Футбол России" и поделился мнением о натурализации игроков для национальной команды. По его словам, в России достаточно своих футболистов.

- Я категорически против натурализации. Несмотря на таких игроков, как Мариу Фернандес, Гильерме.

Фернадес – лучший правый защитник нашего чемпионата. Гильерме тоже очень хороший вратарь. Мне нравится.

Но я все равно считаю, что у нас есть вратари не хуже. И Шунин, и Лунев. Они все одного уровня.

Еще раз повторюсь, что я против натурализации. Я за то, чтобы играли наши футболисты. Все-таки у нас большая страна, а не крошечный остров. У нас есть футболисты, которые могут играть на всех позициях.