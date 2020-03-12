РФС объявил о проведении матчей России со Швецией и Молдавией без зрителей

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила о порядке проведения ближайших сборов и турниров с участием сборных России разных возрастов в связи с распростанением коронавируса.

Как отмечается в заявлении, первая сборная планирует начать ближайший учебно-тренировочный сбор 22 марта. На 28 и 31 марта у команды Станислава Черчесова запланированы контрольные матчи со Швецией в Сольне и Молдавией в Кишиневе соответственно. Местные Федерации футбола приняли решение о том, что эти игры состоятся без зрителей.

Сборные России по разновидностям футбола тоже отменяют свои сборы в Европе, и сейчас ведется работа по организации и проведению УТС на территории России, такде говорится в сообщении РФС.