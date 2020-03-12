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РФС объявил о проведении матчей России со Швецией и Молдавией без зрителей

16:55
Совещание РФС. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Совещание РФС. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила о порядке проведения ближайших сборов и турниров с участием сборных России разных возрастов в связи с распростанением коронавируса.

Как отмечается в заявлении, первая сборная планирует начать ближайший учебно-тренировочный сбор 22 марта. На 28 и 31 марта у команды Станислава Черчесова запланированы контрольные матчи со Швецией в Сольне и Молдавией в Кишиневе соответственно. Местные Федерации футбола приняли решение о том, что эти игры состоятся без зрителей.

Сборные России по разновидностям футбола тоже отменяют свои сборы в Европе, и сейчас ведется работа по организации и проведению УТС на территории России, такде говорится в сообщении РФС.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/211507

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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