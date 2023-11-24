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РФС рассматривает команды из Европы в качестве соперников сборной России

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что РФС рассматривает европейские сборные в качестве соперников сборной России по товарищеским матчам.

«Действительно, ведутся переговоры с достаточно большим количеством сборных, сейчас просто немного другая ситуация, с учетом того что ряд европейских команд, которые вышли на Евро, тоже будут проводить товарищеские матчи. Сейчас соперники, видимо, определяются раньше, потому что все заинтересованы в том, чтобы март сформировать уже сейчас, а не ближе к марту. Надеемся, что немного времени займет это принятие решений, здесь не только от нас зависит, но и от других стран. Нами всегда рассматривались команды из Европы, но, во-первых, готовы ли они играть, а во-вторых, они были заняты. Сейчас кто-то освободился, поэтому посмотрим», — цитирует Митрофанова ТАСС.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: ТАСС
Футбол
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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