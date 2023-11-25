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Сегодня, 16:20

Горшков рассказал о мотивации сборной России в матче с Кубой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник самарских «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков рассказал о мотивации в товарищеском матче против Кубы.

«Обидно ли, что Карпин не выпустил? Не должно быть обидно. Рабочий процесс, тренерский штаб решил так. Плюс у нас было всего шесть замен. Так что нормально отнесся. Все равно считаю, что этот сбор пошел мне на пользу. Все в копилочку. Как отнесся к победе? Спокойно, на самом деле. Многие же были недовольны мотивацией. Но парни вышли на поле и показали, что могут играть до конца вне зависимости от уровня соперника. Что сказал Карпин после матча? Поблагодарил всех за сбор и сказал: «Увидимся в марте. Но не со всеми». Кто-то недавно сказал, что это сильнейший состав за два года — с момента отстранения. И я рад, что попал в этот список. А то, что до этого не вызывался... там большая конкуренция», — приводит слова Горшкова Sport24.

20 ноября сборная России разгромила Кубу в товарищеском матче со счетом 8:0. Эта победа стала второй самой крупной в истории национальной команды.

Источник: https://sport24.ru/football/news-599102-gorshkov-mnogiye-byli-nedovolny-motivatsiyey-sbornoy-no-parni-vyshli-na-pole-i-pokazali-chto-mogut-igrat-do-kontsa
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
Юрий Горшков
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