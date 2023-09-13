Радимов заявил, что сборная России может скатиться до уровня Андорры

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился опасениями о возможном снижении уровня сборной России.

47-летний специалист назвал печальными результаты сборной России в последних матчах. По его словам, в РПЛ очень низкий уровень мастерства футболистов.

«Если мы не поменяем целый ряд аспектов, таких как психология, интенсивность, техническое мастерство, принятие решений у игроков, то боюсь, что к моменту полноценного возвращения на международную арену мы будем на уровне Андорры!» — написал Радимов в своем Telegram-канале.

12 сентября сборная России в гостях сыграла вничью в товарищеском матче со сборной Катара (1:1). До этого другой состав национальной команды, составленный из футболистов младше 23 лет, сыграл вничью (1:1) и уступил (1:2) в двух матчах против олимпийской сборной Египта.

Сборная России одержала одну победу в последних семи товарищеских матчах — в марте этого года команда Валерия Карпина обыграла Ирак (2:0).

Сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА. Сборная Андорры идет на 154-й строчке.