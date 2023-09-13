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Сегодня, 10:41

Карпин подвел итоги сентябрьского сбора национальной команды России

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что думает о сентябрьском сборе национальной команды. Он заявил, что удовлетворен работой.

«Для меня сбор был полезным, для футболистов, надеюсь, тоже. Мы посмотрели на футболистов, как они выглядят на это уровне. Работой на сборе удовлетворен», — цитирует Карпина ТАСС.

С 4 по 12 сентября прошел сбор национальной команды России. В ее состав вошли 49 игроков, она была разделана на две группы. В первую вошли игроки до 23 лет. Они провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа сыграла вничью со сборной Катара (1:1).

Источник: https://tass.ru/sport/18737971
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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