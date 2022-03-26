Армеец Мухин не сыграет за молодежную сборную России по состоянию здоровья
Полузащитник ЦСКА Мухин не сыграет за молодежную сборную России по состоянию здоровья
Как стало известно «СЭ», 20-летний полузащитник ЦСКА Максим Мухин не попал в заявку молодежной сборной России на сегодняшний матч с первой сборной по состоянию здоровья.
Он был вызван на сбор молодежки, но оказался единственным из полевых игроков, кто не включен в число получивших шанс выступить в товарищеской встрече.
Мухин приехал с повреждением из клуба и был отправлен обратно в ЦСКА.
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