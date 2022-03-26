Агаларов, Хлусевич и Марадишвили попали в состав молодежной сборной на контрольный матч против сборной России
Молодежная сборная России объявила состав на контрольный матч против основной национальной команды.
Состав молодежной сборной на игру с основной сборной России: Будачев, Прохин, Кузьмичев, Сильянов, Степанов, Черников, Марадишвили, Кривцов, Хлусевич, Сулейманов, Агаларов.
Отметим, что команда Валерия Карпина проведет игру против молодежной сборной в двух разных составах.
Сегодня основная и молодежная сборные России проведут совместную тренировку на базе в Новогорске, в рамках которой команды проведут товарищескую игру. Начало занятия запланировано на 16.30 (мск).
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