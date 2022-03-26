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Сегодня, 15:46

Агаларов, Хлусевич и Марадишвили попали в состав молодежной сборной на контрольный матч против сборной России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Молодежная сборная России объявила состав на контрольный матч против основной национальной команды.

Состав молодежной сборной на игру с основной сборной России: Будачев, Прохин, Кузьмичев, Сильянов, Степанов, Черников, Марадишвили, Кривцов, Хлусевич, Сулейманов, Агаларов.

Отметим, что команда Валерия Карпина проведет игру против молодежной сборной в двух разных составах.

Сегодня основная и молодежная сборные России проведут совместную тренировку на базе в Новогорске, в рамках которой команды проведут товарищескую игру. Начало занятия запланировано на 16.30 (мск).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Молодежная сборная России по футболу
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