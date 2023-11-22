Певец Иракли рассказал, почему исполнил песню «Лететь» перед матчем России с Кубой

Певец Ираклий Пирцхалава рассказал о песне «Лететь», которая прозвучала в его исполнении перед товарищеским матчем сборных России и Кубы (8:0) в Волгограде.

«Во-первых, песня мне нравится. Во-вторых, у меня появилось свое видение и, соответственно, звучание, которое отличается от того, что было в оригинале. Песня срезонировала с событиями в мире, и я дал другую интерпретацию, пропустив все через себя», — сказал Пирцхалава «РБ Спорт».