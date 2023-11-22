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Сегодня, 12:20

Певец Иракли рассказал, почему исполнил песню «Лететь» перед матчем России с Кубой

Виктория Кравченко
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Певец Ираклий Пирцхалава рассказал о песне «Лететь», которая прозвучала в его исполнении перед товарищеским матчем сборных России и Кубы (8:0) в Волгограде.

«Во-первых, песня мне нравится. Во-вторых, у меня появилось свое видение и, соответственно, звучание, которое отличается от того, что было в оригинале. Песня срезонировала с событиями в мире, и я дал другую интерпретацию, пропустив все через себя», — сказал Пирцхалава «РБ Спорт».

Ранее в этом году подопечные Валерия Карпина обыграли сборные Ирака (2:0) и Камеруна (1:0).
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pevets-irakli-rasskazal-pochemu-ispolnil-pesnyu-letet-pered-matchem-rossiya-kuba/
Сборная России по футболу
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