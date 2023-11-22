Генсек футбольной ассоциации Кубы прокомментировал возможность ответного матча со сборной России

Генеральный секретарь федерации футбола Кубы Мигель Перес рассказал о возможности ответного матча со сборной России. 20 ноября российская команда разгромила Кубу со счетом 8:0.

«Ответный матч против вашей сборной? Конечно. Мы с удовольствием вернемся в Россию. Кто знает, что будет. Все возможно», — цитирует Переса «РБ Спорт».

Ранее в этом году подопечные Валерия Карпина обыграли сборные Ирака (2:0) и Камеруна (1:0).