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Павлюченко: «Если мы не обыграем Кубу, придется возвращаться мне, Семаку, Аршавину...»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Роман Павлюченко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился с «СЭ» ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Кубой.

«Вряд ли будет легко. Там все-таки одиннадцать живых футболистов будет. Они будут мешать забить гол легко. Но в том, что мы обязаны обыгрывать Кубу, я уверен на 100 процентов. Но со счетом 10:0 не победим. Будет нелегко, конечно. Нужно будет приложить усилия. Но, при всем уважении, Куба — нефутбольная страна. Про сборную Кубы я практически ничего не слышал и не знаю. Однако видел какие-то отрезки, они кому-то забивали, создавали моменты. Проходного матча точно не будет. Не переживайте. Наши ребята в полном порядке. У нас не так много игр. Неважно, какой матч, мы его ждем. Будем надеяться, что будут забитые мячи и хорошая игра», — сказал Павлюченко «СЭ».

Также Павлюченко рассказал, что нужно будет делать, если сборная России не обыграет Кубу.

«Если мы не обыграем Кубу, то надо нашу сборную разогнать и больше никогда не собирать. Надо же себя как-то уважать. У меня мыслей, что проиграем, нет. Думаю, ребятам такие мысли тоже не приходят в голову. Даже вничью мы не должны сыграть. Какой бы ни был состав. Мы обязаны обыграть эту сборную. Если не обыграем, тогда придется опять возвращаться нам: Аршавину, Павлюченко, Саенко, Семаку, Зырянову», — сказал Павлюченко «СЭ».

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).

Сборная России отстранена от международных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года. С момента отстранения команда провела 9 товарищеских матчей, в которых одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и 1 раз уступила.

Роман Павлюченко
Футбол
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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