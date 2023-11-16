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Сегодня, 15:55

Глебов высказался о возможности проведения товарищеского матча между сборными России и Медиалиги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов высказался насчет возможности проведения товарищеского матча между национальной командой и сборной Медиалиги.

«Матчи со сборной Медиалиги или игры с легионерами? Как разовая акция можно. Но в целом надо играть со сборными. Нравится ли идея с Медиалигой? Мне кажется, это больше медиаистория. Как выставочный матч», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

20 ноября сборная России сыграет против Кубы. Встреча пройдет на «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Куба занимает 169-е место в рейтинге ФИФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-sbornoj-rossii-glebov-mozhno-sy-grat-s-komandoj-medialigi-v-kachestve-razovoj-aktsii/
Данил Глебов
Футбол
Сборная России по футболу
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