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Павлюченко отреагировал на слова Дмитрия Губерниева

11:10
Роман Павлюченко. Фото Instagram
Роман Павлюченко. Фото Instagram
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Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Дмитрия Губерниева, который назвал футболиста символом бескультурия.

«Мне неинтересно, что пишет Губерниев. Пускай высказывается. Что я ему должен ответить?», — сказал Павлюченко «СЭ».

Во вторник Дмитрий Губерниев ответил на слова бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко, который призвал телеведущего не обсуждать футбольные темы.

Вчера, 21 июня, Сборная России уступила сборной Дании (1:4) и вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в группе В.

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