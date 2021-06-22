Ринат Билялетдинов разобрал ошибки сборной России в игре с Данией

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал «СЭ» поражение сборной России на чемпионате Европы-2020 от Дании (1:4).

«Понятен был тренерский план игры. Схема первый тайм работала. Не было реализации моментов. Тут вопросы к качеству исполнения, потом разберут эти ошибки. Насчет первого гола, тут больше вопросов к защите, а не к Сафонову. Состав был оптимальный, но замена Мухина для меня неубедительна, зачем было менять Кузяева? Тут я не согласен. Чем он убедил, оставить его в сборной? Зобнин напортачил, его передача назад была не верной: не проводил мяч взглядом до конца. Надо было убрать мяч в сторону», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Также Билялетдинов считает, что вчерашнее поражение — отличная школа для вратаря сборной России Матвея Сафонова.

«Явной вины Сафонова в поражении нет. Для него это отличная школа. Вспомните его ляпы в Краснодаре. Матвея ждет перспективный рост. Шунину тридцать четыре, он в строю. Понятно, что уходят какие-то кондиции. Вины в игре с Бельгией его не было. Я думал, что с датчанами ему дадут шанс, но Сафонов провел сухой матч, а сухого вратаря не меняют», — добавил Билялетдинов «СЭ».

Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступила и Финляндии, и Дании.