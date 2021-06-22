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Роман Павлюченко — Губерниеву: «Обсуждай лыжный спорт, в футболе и без тебя разберутся»

02:14
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram Instagram Романа Павлюченко.
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
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Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко считает, что комментатору Дмитрию Губерниеву не стоит обсуждать футбольные темы.

Ранее Губерниев заявил, что в сборную России некого набирать из-за слабости игроков.

«Чувак, ты кто? — написал Павлюченко в stories Instagram. — Обсуждай лыжный спорт! Не лезь в футбол, пожалуйста, я тебя прошу, там и без тебя разберутся».

Instagram Романа Павлюченко.
Instagram Романа Павлюченко.

Сборная России уступила сборной Дании (1:4) и вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в своей группе.

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