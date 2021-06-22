Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко, который призвал не обсуждать футбольные темы.

Ранее Губерниев заявил, что в сборную России некого набирать из-за слабости игроков.

«Человек не ходил в школу и не обучен элементарным нормам вежливости. И что теперь тут сделаешь. «Чувак, ты кто» — это что за обращение? Теперь для меня Роман Павлюченко — это символ тупизны, хамства и бескультурья. Только и всего. Герой чемпионата Европы-2008? Грустно — не грустно, но вы же сами видите. Такие у нас футболисты», — сказал Губерниев «СЭ».

Сборная России уступила сборной Дании (1:4) и вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в своей группе.