Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Колосков — о словах Черчесова: «А кто у нас неопытный? Дзюба неопытный?»

11:04
Теги:

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение сборной России от команды Дании (1:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы-2020.

21&nbsp;июня. Копенгаген. Россия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:4. Станислав Черчесов (в&nbsp;центре) и&nbsp;футболисты после матча.Разгромы от Бельгии и Дании — это не только Черчесов, Семенов и Зобнин, а весь наш футбол. Рабинер о сборной России на Евро-2020

— Впечатления остались удручающие. Надеялся, что все-таки необходимость победы или ничьи обеспечит нам выход в плей-офф, так как тренер и футболисты все прекрасно понимали. 15 минут мы поиграли в хороший футбол, а потом нашу команду подменили. Причину надо спрашивать у футболистов, но задачу они не решили.

— Черчесов сказал, что на этом чемпионате Европы были менее опытные игроки, чем на чемпионате мира. Этот аргумент имеет место быть?

— А кто у нас неопытный? Дзюба неопытный? Или Головин и Зобнин? Они также все в Лиге чемпионов! А еще Фернандес, Кудряшов, Зобнин... Кто из них неопытный? Скажите мне.

— Стоит ли увольнять Черчесова?

— Я сторонник стабильности и объективности. Если у тренера есть способности, то они у него есть. Черчесов их показал в 2018 году, когда команда заняла 8 место на чемпионате мира. Тогда он был героем нации, а способности же все равно остались.

Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступила и Финляндии, и Дании.

21&nbsp;июня. Копенгаген. Россия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:4. Болельщики сборной России.

Опрос

проголосовало: 70586
Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Пилюля от диареи. Что делать со сборной, для которой «обкакались» — привычное состояние
Россияне начали менять путевки с курортов РФ на Турцию
Спорили, кто лучше: подробности убийства вожатой в лагере под Москвой
Ножом в сердце: Вожатая зарезала коллегу в подмосковном лагере

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора
vs
11
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи