Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение сборной России от команды Дании (1:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы-2020.

— Впечатления остались удручающие. Надеялся, что все-таки необходимость победы или ничьи обеспечит нам выход в плей-офф, так как тренер и футболисты все прекрасно понимали. 15 минут мы поиграли в хороший футбол, а потом нашу команду подменили. Причину надо спрашивать у футболистов, но задачу они не решили.

— Черчесов сказал, что на этом чемпионате Европы были менее опытные игроки, чем на чемпионате мира. Этот аргумент имеет место быть?

— А кто у нас неопытный? Дзюба неопытный? Или Головин и Зобнин? Они также все в Лиге чемпионов! А еще Фернандес, Кудряшов, Зобнин... Кто из них неопытный? Скажите мне.

— Стоит ли увольнять Черчесова?

— Я сторонник стабильности и объективности. Если у тренера есть способности, то они у него есть. Черчесов их показал в 2018 году, когда команда заняла 8 место на чемпионате мира. Тогда он был героем нации, а способности же все равно остались.

Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступила и Финляндии, и Дании.