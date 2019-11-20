Орлов считает, что Караваев выглядит лучше, чем Фернандес. И вот почему

Известный комментатор Геннадий Орлов дал интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес перестал вписываться в командную игру армейцев.

— Петров вышел на правом фланге обороны, забил, отдал две голевые передачи. Конкурент для Мариу Фернандеса?

— Молодец! Свежо, хорошо. Справа ему комфортнее. Считаю, что на этой позиции у нас очень серьезная конкуренция. И фаворитом здесь вижу Караваева.

— Не Мариу?

— Нет. Караваев — мощный, скоростной, техничный. Работает с мячом на высокой скорости, все время лезет вперед. Я бы сейчас расставил игроков этого амплуа таким образом. Первый — Караваев, второй — Петров, третий — Фернандес.

— А что не так сейчас с армейцем?

— Мариу в последнее время в ЦСКА стал каким-то обособленным футболистом, порой не вписывается в командную игру. Потерял в скорости. В Лиге Европы в поединках с не самыми грозными соперниками не выделяется... Сложно сказать, в чем причина. Может быть, еще наберет форму. Но вот сейчас самый резвый справа — Караваев. А потом Петров.(Виталий Айрапетов)

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