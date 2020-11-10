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Орлов не понимает, за что Бакаева вызвали в сборную России

02:47
Геннадий Орлов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Геннадий Орлов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил несогласие с вызовом в сборную России полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева. Он считает, что Алексей Сутормин из «Зенита» более достоин играть в национальной команде.

«Сутормин? Если он выходит на замену и забивает голы, то он полезен, — сказал Орлов в эфире «Радио «Зенит». — В «МЮ» Уле Гуннар Сульшер часто забивал, выходя на поле со скамейки запасных. Такое бывает. Сам думал, чем Сутормин может помочь «Зениту», но он забивает.

А Бакаев, которого в сборную вызвали по непонятной причине. За что его снова вызвали? Посчитайте, сколько он забил и сравните с Суторминым. Думаю, Сутормин не уступает ему».

24-летний Зелимхан Бакаев в текущем сезоне провел 15 матчей за «Спартак» во всех турнирах и забил 1 мяч при пяти голевых передачах. У 26-летнего Алексея Сутормина 13 матчей за «Зенит», два гола и один результативный пас.

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