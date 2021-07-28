Виктор Онопко рассказал, как Карпин предложил войти ему в тренерский штаб сборной

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко в интервью «СЭ» рассказал, как он получил предложение от Валерия Карпина войти в тренерский штаб команды.

— Неожиданно со сборов в Австрии мне позвонил Карпин и спросил: «Если приду в сборную, пойдешь со мной?» А когда его утвердили, уже узнал, что он предложил руководству РФС включить меня и Колю Писарева в его тренерский штаб.

— Оставалось только поставить подписи под договором?

— Перед этим в понедельник мы втроем встретились в девять утра и за завтраком обсудили ближайшие дела. Потом тепло пообщались в РФС с Александром Дюковым и Александром Алаевым.

В прошлую пятницу было объявлено, что новым главным тренером сборной России стал Валерий Карпин. В его штаб вошли Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, а также Луис Мартинес и Джонатан Альба.

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