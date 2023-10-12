Непомнящий считает, что мотивация у российских игроков будет выше в матче с камерунцами

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал, в чем сборная России будет превосходить африканскую команду в товарищеском матче.

«Если все равно брать по персоналиям, то сборная Камеруна сегодня превосходит нашу команду, но это совсем не значит, что камерунцы могут быть фаворитами в этой игре. Сборной Камеруна очень важна мотивация, не знаю, насколько они сейчас готовы сражаться. Что касается нашей сборной, то играем дома, давно не было такого крутого соперника, поэтому я думаю, что у нас будет мотивация гораздо выше, в этом смысле будем превосходить камерунцев. Это важный фактор», — приводит ТАСС слова Непомнящего.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).