«Наши диваны». Сборная России приняла участие в интернет-флешмобе
14:15
Сборная России приняла участие в набирающем популярность интернет-флешмобе. Суть флешмоба в следующем: люди выкладывают в сеть фотографию домашней мебели со своим именем, сравнивая ее характеристики с собой.
В Twitter-аккаунте национальной команды появилась публикация с подписью «Наши диваны» и четырьмя изображениями диванов с названиями «Артем», «Денис», «Александр» и «Марио».
Наши диваны. pic.twitter.com/y1493wAI7L— Сборная России (@TeamRussia) May 20, 2020
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