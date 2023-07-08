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Непомнящий отреагировал на информацию о том, что сборная России может провести товарищеский матч с Катаром

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на информацию о том, что сборная России может провести товарищеский матч с Катаром.

«Я не знаю, какая программа у тренера по работе со сборной, но обычно, когда команда участвует в каких-то турнирах, то тренер старается собрать оптимальный состав. Играет роль готовность игроков в этот день и в этот час. Сейчас ситуация у нас несколько другая: нам не известно, к чему готовиться. Тренер в таких ситуациях обычно использует возможность, чтобы проверить тех, кто потенциально мог бы стать членом сборной. Я бы не сказал, что сборная Катара интереснее, чем сборная Ирака или Ирана. Это команды одного уровня, может быть, даже посильнее, чем Катар. Я не слежу за сборной Катара, но когда я работал в Узбекистане и мы играли с Катаром, там было много бразильцев в составе. Они используют эту возможность, команда была на приличном уровне», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о договоренности по проведению товарищеской игры между сборными России и Катара 12 сентября в Дохе.

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-ya-by-ne-skazal-chto-dlya-sbornoi-rossii-katar-interesnee-chem-irak-ili-iran-264499/
Валерий Непомнящий
Футбол
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
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