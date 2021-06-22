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На Украине отреагировали на поражение российской сборной: «Дания разорвала Россию»

09:50
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Известный украинский журналист Артем Франков прокомментировал поражение сборной России от команды Дании (1:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы-2020.

21&nbsp;июня. Копенгаген. Россия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:4. Станислав Черчесов (в&nbsp;центре) и&nbsp;футболисты после матча.Разгромы от Бельгии и Дании — это не только Черчесов, Семенов и Зобнин, а весь наш футбол. Рабинер о сборной России на Евро-2020

«С таким подбором игроков у любого тренера бы не получилось. Да, нужно что-то менять в российском футболе, но не нужно все сваливать на тренера. Задайтесь вопросом: почему так произошло? Недавно Россия на клубном уровне делегировала три команды в Лигу чемпионов, а сборная показывала совсем другие результаты. И что-то пошло не так...

Да, можно сказать, что Дания разорвала Россию. Но я не люблю такие сравнения в адрес чужих команд. И мне было бы неприятно, если бы такое сказал российский журналист в адрес Украины. Но нужно быть объективным. У Украины же еще есть шансы на выход в плей-офф. Россия подарила нам такой шанс, на данный момент мы выше Финляндии. Теперь ждем результаты других групп", — сказал Франков «СЭ».

Сборная России с 3 очками заняла последнее место в группе и закончила выступление на чемпионате Европы.

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