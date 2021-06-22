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Рианчо — об ошибке Зобнина: «Было бы большой ошибкой критиковать этого великого игрока!»

00:12
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» поражение сборной России от Дании в последнем матче группового этапа Евро-2020 (1:4)

«Это плохая новость для всего российского футбола! Для меня большой сюрприз, что сборная России не в 1/8. Это был настоящий позор. Если говорить об ошибке Зобнина, то он — отличный игрок, отличный товарищ по команде и хороший человек. Было бы большой ошибкой критиковать этого великого игрока!», — сказал Рианчо «СЭ».

В составе россиян единственный гол в матче с Данией забил Артем Дзюба. У соперников отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Меле.

Сборная России заняла четвертое место в своей группе и вылетела с Евро-2020.

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