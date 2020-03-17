«Мы очень скучаем по вам». Сборная России подтвердила отмену товарищеских матчей
Официальный Twitter сборной России подтвердил отмену запланированных товарищеских матчей команды со сборными Швеции и Молдавии из-за пандемии коронавируса.
— Официально. Контрольные матчи со Швецией и Молдавией отменены, — говорится в сообщении. — Также наши парни не приедут в Новогорск на мартовские тренировочные сборы. Мы очень-очень скучаем по вам.
Официально. Контрольные матчи со Швецией и Молдавией отменены. Также #НашиПарни не приедут в Новогорск на мартовские тренировочные сборы.— Сборная России (@TeamRussia) March 17, 2020
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Мы очень-очень скучаем по вас ? pic.twitter.com/gV0OURY7Bw
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.
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