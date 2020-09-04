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«Мой обидный промах затмила уверенная победа команды». Бакаев оценил свою игру в матче Россия — Сербия

09:54
Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Полузащитник «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев оценил свою игру за национальную команду в матче Лиги наций против Сербии (3:1).

24-летний футболист провел на поле 68 минут и заработал пенальти в начале второго тайма. В первой половине встречи хавбек промахнулся, нанося удар по пустым воротам.

— Спасибо всем большое за поддержку, за доверие, за оказанную честь играть в главной команде нашей страны! Сегодняшний мой обидный промах, к счастью, затмила прекрасная уверенная победа команды, за что я благодарен всем и каждому. Всех с победой, — написал у себя в Instagram Бакаев.

Россия — Сербия

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