Полузащитник «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев оценил свою игру за национальную команду в матче Лиги наций против Сербии (3:1).

24-летний футболист провел на поле 68 минут и заработал пенальти в начале второго тайма. В первой половине встречи хавбек промахнулся, нанося удар по пустым воротам.

— Спасибо всем большое за поддержку, за доверие, за оказанную честь играть в главной команде нашей страны! Сегодняшний мой обидный промах, к счастью, затмила прекрасная уверенная победа команды, за что я благодарен всем и каждому. Всех с победой, — написал у себя в Instagram Бакаев.