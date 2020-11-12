Молдавский и российский футболист Александр Гацкан поделился ожиданиями от товарищеского матча Молдавия — Россия.

— Игра будет интересной. Молдова будет играть вторым номером, выбегать в контратаки и постарается, конечно, обороняться, — сказал Гацкан «СЭ». Россия будет играть в атакующий футбол, постарается вскрыть сборную Молдавии по флангам. Александр Соболев сейчас в хорошей форме, на позитиве, он себя хорошо показал в последнем матче, поэтому, мне кажется, сегодня именно он заменит Дзюбу в стартовом составе. Это хороший матч и для того, чтобы посмотреть на Сафонова в основе. Я хотел бы, чтоб была ничья, желательно с голами. (Кристина Врабий)